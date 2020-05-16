美式大賣場好市多部份分店實施停車場收費，竟意外出現駭人的現象！一位網友PO圖，停車場竟空無一車，他直言停車真是舒暢啊。不少網友回應，希望全台都跟進，快讓那些霸住停車位的人滾開。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享表示，在大順店停車真暢快！PO圖曝光令一堆網友驚呆。好市多大賣場向來購物者眾，停車場總是人滿為患。豈料當天停車場空蕩蕩，根本與日常印象差太多。

出現宛若靈異事件的停車場奇景，有網友覺得不可思議，「真的那麼多人停免費的喔？也沒有消費。」、「真是天壤之別」、「像一堆外掛都被GM鎖帳一樣」、「見鬼了，之前滿滿的車都到那去了」。

好市多部份分店停車採收費制，其實網友大多喊讚，「繳不起停車費會員費的都洗出去，舒服！」、「收費好啊，給真正會採購的人，太多人喜歡占這個小便宜了。」、「像一堆外掛都被GM鎖帳一樣」、「太好了，很多人不消費去吹冷氣，佔了一個車位，假日一位難求」、「希望全台跟進！」、「蕭貪的一堆」。

有網友一針見血分析，這項決定只單純針對1％的老鼠屎而已，對絕大部分的人沒有影響到，何況進去一趟買的至少都有五百元吧。但也有人不以為然，萬一進去找不到我要的商品怎麼辦？還是要收停車費？那會員費繳爽的嗎？

(中時電子報)