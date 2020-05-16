109年國中教育會考第三科考試科目為國文科，國文老師認為今年題型貼近生活，且應用性高，考題不只以圖表呈現熱衰竭、中暑病徵，還包含蘋果CEO庫克2017年在麻省理工學院的演講，以及知名作家張曼娟短文〈一片薄薄的冬瓜〉，同時也有時事題，讓考生判斷什麼是假新聞。

今年度國中教育會考國文科單題34題、題組7篇共14題，共計48題；而文白比例部分，白話文33題，文言文15 題，題組則有5題是白話文，2篇是文言文；在占比方面，包含字音、字形、字義、語詞運用 、語法、句型、文化知識的語文知識表達有12題，占考題1／4；含擷取訊息、理解文本、指出寫作觀點、文意脈絡的考題則有36題，占全部題目3／4。

高雄市旗山國中國文老師丁美雪認為，今年國文科考試在於測驗考生的語文能力及人文涵養，考題從基本是提出發，涵蓋生活經驗，難易適中，具有鑑別度。

台東縣新生國中國文老師蔡佩玲指出，今年國文科考試非常重視圖表資料的呈現，第1題即以圖表讓考生比較熱衰竭與中暑病徵，也談到林懷民的雲門舞集的燈光，對比荷蘭巴洛克畫家林布蘭的藝術風格，同時也重視時事的結合，關注假新聞，該題以海龜被魚線纏繞作為題幹，並以4種不同的新聞呈現方式做為選項，測驗考生新聞查核的能力。

丁美雪則認為，今年國文考題貼緊學生生活，能讓國文科學習更有意義，考題呈現的不只是語文素養，更連結生活，像是考題納入蘋果CEO庫克2017年在麻省理工學院畢業典禮言的演講講詞，另外還有採龍眼紀錄，甚至知名作家張曼娟短文〈一片薄薄的冬瓜〉，從生活細節反思個人情感。

(旺報 )