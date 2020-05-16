國軍戰技操演，竟然出現官兵（前排中間）「同手同腳」畫面。（朱姓民眾提供／莊哲權台東傳真）

「那啊ㄋㄟ？」，台東專科學校日前舉辦升學就業博覽會，國軍為了吸引年輕學子投筆從戎，安排多項精采表演，其中在戰技操演中，竟然出現官兵「同手同腳」的畫面，令在場眼尖的觀眾看得傻眼，不過也有民眾緩頰說，可能是為了做效果，吸引眼球。

被拍下的影片中，6名出場表演戰技的官兵，行進間大氣地踩著步伐，氣壯山河，但是「咦，怎會這樣？」，原來前排中間的官兵竟然演出高難度的「同手同腳」，而且還渾然不自覺。

現場1位退伍老兵開玩笑說，戰技隊應該都是訓練有素的官兵，卻連齊步走都會同手同腳，實在說不過去，但也有盧姓民眾緩頰表示，可能太過於緊張，才會導致手腳不協調，也有可能是為了做效果，故意演出的橋段。

台東高中、職學校每年都會舉辦升學就業博覽會，其中總是少不了國軍招募，前天台東專科學校的就博會活動，國軍也依慣例安排多項表演，一開始由空軍可愛的充氣人偶寶寶帶來多首舞曲炒熱現場氣氛。

隨後由陸軍表演戰技操演，包括散打搏擊、擒拿術、反擒拿術及拳腿組合等，展現國軍官兵平時訓練精實的成果，另也帶來青春洋溢的嘻哈街舞演出，沒想到戰技操演時，出現官兵「同手同腳」的「笑」果。

(中時 )