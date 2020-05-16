情侶或是夫妻之間，享受愉快的親密行為非常重要，網路上常會看到，無論男女都會抱怨在一起久了，親密行為變少，甚至懷疑是否自己沒有吸引力等，但這名男子上網吐苦水，不是女友「不給他」，而是一天高達5次，讓他大嘆「你們受的了嗎」？

男網友在論壇「Dcard」發文表示，自己是26歲的上班族，女友則是大四學生，但女友性慾相當旺盛，頻率大約是「早上7點起床一次、中午一小時出來吃飯，緊接著又一次、下午5點下班回家再來一次、晚上出去吃完飯回來再一次、洗完澡最後一次」，每次大約維持30至50分鐘。

因為高頻率的親密行為，男網友感到吃不消，怨上班精神不濟，跟女友商量，對方卻說「是不是不愛我了」，甚至有次做到睡著，女友還是硬要，男網友大嘆「我很喜歡她，但我覺得我可能會猝死再床上了」。

文章掀起網友熱議，大多網友建議要好好補中蛋白質，照顧好身體比較重要，但如果真的感到壓力，最好的解決方法還是要跟女友溝通，有位女網友建議相當中肯，表示床事應該要互相協調、尊重，因為有些女生會覺得「老娘都願意給你了，你還不要嗎」的心態，認為要與女友嚴肅談談。

(中時電子報)