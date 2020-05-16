逃逸7年越南移工奮力解釋仍遭周子恩識破（警方提供／戴上容新北傳真）

24歲今年剛分發到新莊福營所警員周子恩，有著陽光的外型，被同事稱為「陽光小鮮肉」，上月18日下午2時許在輔大前交通疏導勤務時，憑藉自己敏銳的直覺，逮獲逃逸7年越南籍阮姓男移工。新莊警分局表示，阮男已交由移民署專勤隊遣返回國。

24歲周子恩，警專36期畢業，畢業分發至新北市警察局新莊分局福營派出所服務，工作至今僅半年，屢屢協助偵破。周子恩上月18日下午2時許擔服中正路、建國一路口交通疏導勤務時，於路口見一騎乘腳踏車的男子在停等紅燈，該男神色緊張，看到周子恩後作勢轉頭騎走。

周子恩察覺形跡可疑，便上前盤查身分，阮男推託後才從皮包內拿出一張居留證影本，經周子恩細心查證並詢問「在哪工作？」「何時來台灣工作？」「仲介的電話？」時，阮男支支吾吾，周子恩發現證件照片與本人有落差，便將其帶返所查證身分，赫然發現阮男是逃逸越南籍移工，且已在外逃逸長達7年。

經警方調查，該男自2013年起便離開原本申請的工作處所，遭原公司通報失聯，至今已在台灣藏匿身分達7年，期間四處打零工賺錢，阮男過去若遇到警方盤查皆以假證件躲避查緝，這次經查獲，已交由移民署專勤隊遣返回國。

(中時 )