這隻流浪狗躺在路邊，脖子緊緊束了一條童軍繩，疑活活勒斃。（摘自林小慧臉書／王志偉花蓮傳真））

花蓮知名景點七星潭，發生疑似虐殺流浪狗事件，已發現4隻浪浪死亡，其中3隻疑被毒死，一隻疑遭繩索勒斃，固定前往餵食的愛媽林小慧驚見大黃狗躺在路邊，以為只是睡著，沒想到上前一看，狗狗的脖子上竟緊緊繫著一條童軍繩，早已氣絕。訊息PO上臉書，數千臉友表達憤怒，轉分享上百次。已向警方報案。

林小慧說，昨天早上10點多發現一隻流浪狗躺在路邊，脖子緊緊束了一條童軍繩疑似活活勒斃，這隻浪浪是公的，大約3、4歲左右，在七星潭海邊生活多年，雖不親人，但不會亂吠也沒見狗狗攻擊追人，只要稍微靠近就跑，牠沒有固定棲息地，到處移動，如今卻慘死。

「牠生前不親近人，餵食這麼多年沒看牠吠過一聲，更不會攻擊人，不追車追人，也不和同伴打架，竟然遭此毒手，不敢想像大黃當時有多害怕多無助⋯⋯」林小慧哭訴，不知為何要對浪浪下毒手。

沒想到虐狗事件未結束，她緊張地說，當時通知附近施作工程的陳老闆過來看，他的員工告訴他，說昨早上也發現附近海巡署前面涼亭下也一隻大狗無故死亡。「我們在搬運大體時，嘴裡流出很多鮮血，身體還未全僵硬，身上沒有明顯外傷，腳掌也沒有傷口。」

她今天趕緊詢問海巡署，才知道，最近一共有4隻浪浪死亡，其中有3隻被毒死。由於這區域並沒有安裝監視器，所以很難找到兇手。林小慧今早已至警局製作筆錄，盼望警方加把勁，阻止再有流浪狗被虐殺。

「我們最美麗的風景到哪去了？善惡自有報！」網友留言痛斥這般行徑，「到底為什麼都要這樣傷害毛小孩」還有網友留言自發：「我們晚上沒事來去七星潭繞繞找人」、「我要設下埋伏，裝迷你監視器抓人」。兩次在臉書PO出虐狗訊息，臉友持續表達關切，轉分享上百次，告訴大家協助緝兇。

(中時 )