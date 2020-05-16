輕度颱風「黃蜂」雖然不會登陸台灣，但其外圍環流帶來的大量水氣依舊對台灣造成重大影響，全台各地下起又快又急的大雷雨，造成排水不及出現積水現象，新北市瑞芳也成為受災區之一。
臉書粉專《瑞芳公共論壇》貼出一張泥水淹沒馬路的照片，指出瑞芳往九份的102線道12~13K近九號停車場，因突發大雨致泥水沖刷至路面，造成積水現象，粉專特別提醒機車騎士行經時務必特別注意。
粉專也指出，各單位已進場協助，幫忙堆置沙包，防止同樣情形再度發生。
(中時電子報)
輕度颱風「黃蜂」雖然不會登陸台灣，但其外圍環流帶來的大量水氣依舊對台灣造成重大影響，全台各地下起又快又急的大雷雨，造成排水不及出現積水現象，新北市瑞芳也成為受災區之一。
臉書粉專《瑞芳公共論壇》貼出一張泥水淹沒馬路的照片，指出瑞芳往九份的102線道12~13K近九號停車場，因突發大雨致泥水沖刷至路面，造成積水現象，粉專特別提醒機車騎士行經時務必特別注意。
粉專也指出，各單位已進場協助，幫忙堆置沙包，防止同樣情形再度發生。
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