中職本季前45場比賽場均耗時3小時43分，比往年相比時間耗得更久，聯盟昨日也針對此事發布聲明，希望裁判協助加快比賽節奏。而昨日樂天桃猿後援投手黃子鵬就因為出手時間較久，被裁判催促，不過黃子鵬表示，他刻意放慢節奏也是「戰術性」，若未來有限制也會遵守。

昨日統一獅在台南之戰，先發洋投費爾本在首局就因投球準備時間過久而被二壘審警告，裁判相當配合聯盟規定，昨日獅象大戰僅耗3小時2分鐘就結束，是本季第4快。不過昨日新莊球場進行的樂天桃猿對上富邦悍將仍是老樣子，延長到第10局，花費3小時39分。

針對聯盟祭出要求希望比賽節奏加快，投球節奏較慢的猿隊投手黃子鵬說，「沒有影響，他們要就加快啊！」黃子鵬被球迷認為投球準備時間太久，彷彿當下時間都停止了，對此黃子鵬則澄清，「我也還沒碰到裁判底線，我的角色是在有危機時上場，節奏會慢也是知道打者當時想掌握得分機會，攻擊慾望強烈，所以不想讓對手在太舒適的節奏將球擊出去，因此有刻意放慢。」

黃子鵬強調自己並不是故意拖比賽節奏，他笑說，「如果有限制還是會乖乖聽話，但我可能還是壓在最底限才出手，為了球隊好沒辦法。」昨日黃子鵬在8局下半登板，當時因為一壘有跑者，因此雖然黃子鵬超過12秒才將球投出，不過裁判並沒有給予警告，僅催促他快點投。

黃子鵬去年拿下中繼王，不過他坦言現在還在修正投球感覺，「今年沒有像去年從季初就進入好狀況，今年壞球偏多，幾乎每次上場就有保送，剛開始滿懊惱，但後來覺得自己想太多，現在一場一場修正，最近比較好。」他說中繼是頻繁出賽的角色，因此如何讓起伏變小是每年都要面對的課題。

(中時 )