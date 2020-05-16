新北烏來溪水暴漲 3名溯溪民眾失聯 17:292020/05/16 中時電子報 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北烏來溪水暴漲 3名溯溪民眾失聯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市烏來下午有民眾前往溯溪，但是突如其來的豪大雨，造成溪水暴漲，將近20人上岸避難，但是傳出有三位溯溪民眾，目前失聯尚無消息，警消也前往協助找人，並透過手機定位確認位置，警消呼籲，如果這三位民眾，已經上岸脫離危險的話，請聯繫親友，避免讓大家擔心。 據了解，烏來區紅河19號加九寮溪，現場東吳大學學校社團，一群19人前往溯溪，有3人因體力不支先行折返，目前失聯中。 (中時電子報) #溯溪 #烏來 #溪水暴漲 #民眾 #失聯 也許您會感興趣 推薦閱讀 南韓反同意識 恐成疫情破口 04:102020/05/12 國際大事 韓國夜店群聚人失聯 黃偉哲要求市府落實實名制登記 15:232020/05/12 生活 韓8千員警建快速反應體系 追查梨泰院2千失聯者 22:382020/05/12 兩岸 涉侵害隱私 在野提案修個資法 04:102020/05/13 政治要聞 雲仙樂園賞螢祕境 看夜光精靈在跳舞 04:102020/05/14 醫藥健康 台中就業中心「幸福麵包」免費索取 為求職者實質紓困 16:412020/05/15 生活 彰化率先發紓困金 已核612件 04:102020/05/16 地方新聞 雲仙樂園2天1日輕旅行 疫情趨緩好賞螢 04:102020/05/16 《旺來報》 社會熱門新聞 女友性慾強！他睡著還被吹醒 曝1天次數網看傻 - 社會 午後雷雨雷擊高壓電線 新北板橋千戶停電 - 社會 影片直擊！北市女搭捷運不戴口罩咬保全 慘遭壓制在地 - 社會 機車自撞路燈桿燒成廢鐵 23歲男騎士傷重不治 - 社會 正妹穿「露乳背心」ATM提款 網羞不敢正視 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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