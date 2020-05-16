新北市烏來下午有民眾前往溯溪，但是突如其來的豪大雨，造成溪水暴漲，將近20人上岸避難，但是傳出有三位溯溪民眾，目前失聯尚無消息，警消也前往協助找人，並透過手機定位確認位置，警消呼籲，如果這三位民眾，已經上岸脫離危險的話，請聯繫親友，避免讓大家擔心。

據了解，烏來區紅河19號加九寮溪，現場東吳大學學校社團，一群19人前往溯溪，有3人因體力不支先行折返，目前失聯中。

(中時電子報)