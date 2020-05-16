根據最新氣象資料顯示，黃蜂颱風中心目前在鵝鑾鼻南南西方海面，向北北東轉東北移動，其暴風園朝巴士海峽接近，對巴士海峡及臺灣東南部海面構成威脅，巴士海峽及台灣東南部海面(含蘭嶼，綠島)航行及作業船隻應嚴加戒備。

輕度颱風黃蜂(國際命名VONGFONG)今(16)日17時中心位置在北緯19.2度，東經120.0度，即鵝鑾鼻的南南西方約320公里之海面上，中心氣壓998百帕，近中心最大風連每秒18公尺（約每小時65公里），瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時90公里），七級風暴風半徑80公里，每小時10轉19公里速度，向北北東轉東北進行，預測17日17時的中心位置在北緯21.7度，東經122.0度，即在鵝鑾鼻的東南東方約120公里之海面上。

氣象局簡任技正伍婉華表示，受颱風外圍環流及午後對流發展旺盛影響，易有短時強降雨，今日新北市山區，桃園市山區，新竹縣山區，雲林縣山區，嘉義縣山區及臺南市，宜蘭縣，南投縣有局部大雨或豪雨發生的機率。桃園以北地區，雲林，嘉義，屏東，花蓮，臺東地區及其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

明(17)日下午起至下周一(18)日清晨，東北部沿海地區及綠島，蘭嶼將有9到10級強陣風，另外受颱風外團環流沉降影響，明日西半部地區高溫炎熱，南部局部地區有37度高溫發生機率，請民眾特別留意。

伍婉華指出，明天「黃蜂」會最接近臺灣，今晚到明天花東地區會有短暫陣雨及雷雨，甚至有局部性大雨發生，西半部明天天氣相對穩定可見陽光，高溫約33至34度左右，台南高雄有36度以上高溫機率。

(中時 )