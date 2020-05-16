據日本共同社16日報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）15日宣布，對於參加載人登月「阿爾忒彌斯計劃」的國家，將要求與美國簽署確認活動以和平為目的以及訊息公開的雙邊協定。為了避免伴隨資源開發的不必要衝突，還將創建設置各自活動「安全地帶」並進行通知的機制。

阿爾忒彌斯計劃（Artemis program）是美國NASA正進行中的一項太空探索計劃，目標是重返月球並登陸火星。該計劃以希臘神話女神阿爾忒彌斯命名，她是太陽神阿波羅的孿生姐姐，此前美國的登月計劃叫阿波羅計劃。計劃中包括首次將一名女太空人送至月球。2019年5月，美國總統川普表示，將全力支持該計劃，爭取2024年實現重返月球。

共同社指出，日本已表態參加該計劃，預計有必要進行協定談判。有意見認為，在中國大陸也以載人登月為目標的情況下，美國希望避開形成共識會花費較長時間的多邊協定，透過與友好國家的個別談判來掌握月面活動和制定法律框架的主導權。

該協定稱為阿爾忒彌斯協定，以規定月球並非各國占據對象的外太空條約為基礎，還將寫入公開探查所獲的科學觀測數據。NASA在該計劃中力爭2024年讓太空人在月面登陸，之後也繼續在月球表面活動，爭取前往火星。

(中時 )