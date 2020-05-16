【1】最資深五星義大利餐廳 台北喜來登比薩屋「轉骨換血」

喜歡Pizza的食饕或吃貨可能不知道，立足市場38年、全台最老字號的五星飯店義大利餐廳台北喜來登飯店的〈比薩屋〉已全面「換血轉骨」，除請到義大利拿坡里籍的蘇笠竹擔任副主廚駐店，並取得義大利APN拿坡里披薩職人協會認證，成為國內少有的「非常拿坡里」的義大利餐廳。

【2】繞著地球「烤」！君悅寶艾餐廳全面換菜大出擊

是的，台北君悅酒店今年已之立足市場30年了，為了與「食」俱進，館內〈Bel Air 寶艾〉餐廳也從最早主攻「加州菜」，到歐陸料理、美式牛排，自今年開始再低調重新定位為GRILL RESTAURANT。為了示範「火力」，〈寶艾〉餐廳並將自5月16日至6月14日推出「Grill Around the World」全新菜單，標榜嚴選全球四大洲頂級食材以直火燒烤呈現，食材分別來自美、日、法、德、西、智利、匈牙利、紐西蘭等地區。

【3】台灣正統法菜市場漸荒蕪 僅剩亞都麗緻巴賽麗廳了…

因應季節轉換，台北亞都麗緻大飯店〈La Brasserie巴賽麗廳〉換菜單了，「新」菜單上全是法國經典「老」菜。懂得法國菜、尤其是經典法菜的資深食饕，看到並嘗到這些「新老菜」恐怕會流淚！隨著正統法菜餐廳逐漸凋零，亞都麗緻〈巴賽麗廳〉猶能捍衛正統、傳承經典，為法菜維繫一線香火，又怎不教人肅然起敬呢！

【4】世貿聯誼社中餐廳月底熄燈 漢來逆勢進駐開名人坊

場！位在台北市信義區國貿大樓34樓「世貿聯誼社中餐廳」5月底熄燈，「餐飲南霸天」漢來美食集團看好台北信義區為高端餐飲酬酢的「首善」地位，並為讓更多國內外食客認識漢來美食集團在高端中菜市場的實力，決定租下國貿大樓34樓並以集團旗下米其林粵菜品牌「名人坊」進駐，餐廳將名為「世貿名人坊」，預計7月中旬正式營業。

(中時電子報)