今年首度颱風黃蜂逐漸接近台灣，氣象局也已經發布海上颱風警報，並且發出豪雨特報，高雄市政府農業局提醒農友，隨時留意氣象局發布最新颱風動態，並作好田間排水及雨後疫病防治等防颱準備，以減輕損失。

另漁友應隨時密切掌握颱風動態，各養殖漁業區應注意排水路疏通，保持水閘門正常操作及確認備用發電機可正常使用等，以維養殖魚塭安全。

黃蜂颱風來襲，預計17日受其外圍環流影響，東半部及南部地區會有局部短暫陣雨或雷雨，農業局提醒農友，為防降雨影響，將屆收穫期的水稻若遇倒伏，須注意田間排水，以減少穗上發芽造成損失。

此外，木瓜、番石榴等果樹，需注意清除田間殘枝落果，以免影響田間排水；其他適逢收穫期之蔬菜及果品，可適時採收，以減少損失。

經濟部水利署第六河川局表示，為防止豪大雨造成大規模淹水，六河局已疏濬6萬立方公尺土方，並在高雄及台南淹水熱點，分別預備136台及450台抽水機，投入防災作業。

(中時 )