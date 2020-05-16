中市警一分局繼中派出所日前深夜接獲民眾報案，指稱1名老翁突然酒醉倒地「袂丁袂凍」，員警獲報緊急趕往現場，發現老翁四肢無法動彈，但還有意識，也能說話，邱姓老翁向警方說明，他是帕金森氏症發作。經警方連繫家人協助返家，才解除危機。

中市警一分局繼中派出所警方日前23時接獲民眾報案指稱，他到銀行ATM領錢，卻看到1名老翁莫名其妙倒臥在地，好像喝醉酒，還「袂丁袂凍」，他嚇到不敢上前詢問，只好報警處理。

警方趕往現場趨前探詢，發現老翁雖躺在地上一動也不動，但意識還算清楚，還能與人對談。邱姓老翁表示，他患有帕金森氏症，沒想到會在銀行ATM前突然發病倒地，四肢完全無法動彈，他即使身上有帶藥，但身邊也無人可以幫忙，他也無法服用舒緩症狀。

警方擔心老翁身體狀況，通報119請救護人員到場評估，確認無生命危險後，聯繫妻子在家等候，並協助他平安送返家。

(中時 )