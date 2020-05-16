新冠肺炎本土零確診超過滿月，義大世界響應防疫新生活運動，推出限時感恩大回饋，感謝全國醫護人員在抗疫期間堅守崗位，並呼應5月母親月，5月31日前，針對醫護、媽媽，及12歲以下孩童推出「免費大放送、健康99專案」。

中央推出防疫新生活運動，鼓勵民眾選擇安心場域出遊，義大世界全面實施防疫四部曲，包括自主高規格衛生管理、量測體溫管制入場、餐廳劇院遊客分流、打造用餐區隔板、提供遊客酒精消毒等防疫設計，希望讓大家在義大世界享受一個平安快樂的假期。

義大世界表示，為了慶祝零確診，醫護人員及媽媽5月底前可免費進入義大遊樂世界遊玩，12歲以下兒童入園只要99元，其他旅客在現場購票入園可享優惠價599元（原價899元），再加送園區100元餐券乙張。

此外，5月31日前透過官網或是電話預訂初夏樂悠遊專案，義大皇家酒店NT$3410起，義大天悅飯店雙人NT$2860起，週日至週五續住第二晚或預訂第二間，醫護人員房價「加零」，媽媽也只要加價99元。

另醫護人員或媽媽本人住宿期間，可享有一次義大皇家酒店星亞自助餐午餐或晚餐、義大天悅飯店百匯餐廳單點吃到飽，用餐金額「加零」，12歲以下孩童用餐也只要99元。

(中時 )