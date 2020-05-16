新冠肺炎疫情肆虐，全球經濟遭到嚴重衝擊，美股更是創下有史以來最慘Q1記錄，美國股神巴菲特（Warren Buffett）所掌管的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）控股公司今年第一季度淨利大虧497.5億美元，持有的8檔股票慘虧，其中6檔都是金融股。從周五(15日)一份文件指出，波克夏大幅拋售長期持有高盛股票，高達8成比重，也減持摩根大通持股。

據美國證券交易委員會(SEC)資料顯示，波克夏Q1的高盛持股大減84%，高盛從美股2月歷史高點後一路崩跌，至今跌幅仍逾27%，換算市值約3億美元；此外，波克夏也減持摩根大通3%持股。波克夏也減持產險公司Travelers Companies、亞馬遜0.7%持股，以及能源公司Phillips 66部分持股。

另外一檔波克夏持有的銀行股富國銀行卻股權沒有太大變動，儘管這段期間股價下挫47%；不過，波克夏仍有增持其他股票，像是PNC Financial以及美國銀行都是波克夏近幾年增持的標的。

(中時電子報)