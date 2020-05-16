南韓「國民妹妹」IU（李知恩）今(16)日滿27歲，近期因為拍電影把一頭長髮剪掉，昨(15)日在IG曬慶生照謝謝大家祝福，俏麗短髮造型讓人驚艷；而IU熱愛做公益聞名，光是5月至今就已三度捐款，被粉絲們大讚「天使」。

IU是南韓演藝圈中樂善好施代表之一，在4日捐1億韓元(約新台幣265萬元)給低所得家庭的弱勢兒童幫助他們學習；6日捐1千萬韓元(約新台幣26.5萬元)給因疫情影響生計的低收入族群；7日又捐1千萬韓元(約新台幣26.5萬元)給地方經濟困難的單親家庭或隔代家庭。5月還沒過完就三度捐款，IU的善行曝光後讓南韓網友大讚「天使」。

而近期投入電影《Dream》拍攝工作的IU，昨(15)日在劇組提前慶生，她在IG曬出捧著生日花束和蛋糕的照片，感謝大家的祝福；不過，許多粉絲發現IU為了新戲把長髮剪掉，變成俐落短髮造型看起來很俏皮，也讓大家更期待她在大銀幕的表現。

(中時電子報)