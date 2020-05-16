部分媒體昨晚收到以總統府名義發出的電子郵件，內容與民進黨總統提名初選，以及520前內閣人事布局相關，總統府強調散播偽變造文件，已向刑事局報案，而調查局也已主動了解案情。身兼司法法制委員會召委的藍委李貴敏說，下週四將變更議程，邀請總統府與調查局等單位前來說明。

法務部調查局資安工作站在今年4月6日成立，被外界稱為「第四軍」，前身是在去年總統大選期間成立的「假訊息防制中心」，除了防制假訊息外，也調查電腦與網路駭侵犯罪。對於總統府爆出駭客入侵一事，調查局也已主動了解案情。

身兼立法院司法及法制委員會召委的藍委李貴敏表示，目前事實真相還不明確，過往詐騙集團也曾用一模一樣的帳號對民眾詐欺，但此案涉及國家層級，要先釐清是駭客入侵，還是假訊息，若結果為前者，「那不得了，等於整個國家的資料全在別人掌握之中，這就牽涉到國安問題」。

李貴敏說，下週四原排定考察監獄行程，打算變更議程，邀請法務部、調查局、行政院資安處、總統府、國安局、國安會、通傳會等單位，前來說明總統府遭駭客入侵，延伸出國家安全問題，籲請相關單位盡速公布調查結果，以安定民心。

李貴敏指出，下週一將由立法院祕書處發通知給這些單位，即便可預見的結果是，各部會首長或與以擴大院務會報或接待外賓為由，無法到場而請假，「但我應該不會准假」，除非這些單位需要到總統府召開國安會議，那就尊重，否則總統府遭駭客入侵，對國人而言是很重要的事情。

(中時 )