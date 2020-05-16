首日國中會考，台南考區位於曾文家商的考場，卻在今天下午4點37分驚傳跳電！這起跳電意外肇因一部貨車撞擊電線桿車禍，導致當地周邊住戶都大停電，曾文家商共994位考生應試，跳電當下距考試結束4點40分只剩最後3分鐘，突如其來跳電，讓考生們虛驚一場，由於午後照明度仍充足，學生如期寫完試卷，未受影響。台南市教育局表示，由於攸關考生權益，仍將提報全國試務會討論。

(中時 )