會考寫作測驗剩3分鐘 曾文家商考場突大停電 17:532020/05/16 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國中會考曾文家商突傳停電 (示意圖／中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 首日國中會考，台南考區位於曾文家商的考場，卻在今天下午4點37分驚傳跳電！這起跳電意外肇因一部貨車撞擊電線桿車禍，導致當地周邊住戶都大停電，曾文家商共994位考生應試，跳電當下距考試結束4點40分只剩最後3分鐘，突如其來跳電，讓考生們虛驚一場，由於午後照明度仍充足，學生如期寫完試卷，未受影響。台南市教育局表示，由於攸關考生權益，仍將提報全國試務會討論。 (中時 ) #跳電 #曾文 #停電 #曾文家商 #國中會考 也許您會感興趣 推薦閱讀 國中會考停車需求增 新北市開放17處考場周邊供臨停 12:582020/05/12 生活 國中會考周末登場 備用試場待命 04:102020/05/13 地方新聞 國中會考周末登場 新竹市長林智堅先探考場 14:282020/05/13 生活 國中會考明日下午開放看考場 注意事項看這裡 13:082020/05/14 新消息 國中會考本周末登場恐有強降雨 考場呼籲提前出門並備毛巾 18:392020/05/14 生活 國中會考16、17日登場 嘉義市長黃敏惠送涼風扇陪考 18:592020/05/14 生活 防疫加颱風 國中會考變數多 04:102020/05/15 地方新聞 防疫遇颱風 周末國中會考緊急應變 15:522020/05/15 生活 國中會考天氣如何？記得多補充水分 15:432020/05/15 日常 國中會考大陣仗 北市考場落實防疫工作 18:142020/05/15 生活 生活熱門新聞 柯p被笑2年！陳佩琪護夫開嗆：韓國瑜不堪到不能有情誼？ - 生活 國中會考數學非選擇出難題 考生出考場爆哭 - 生活 不斷更新》黃蜂發威豪雨猛灌！水利署針對2地區發布淹水警戒 - 生活 招名威事件歧視言論被模糊 中原大學怒發聲明揭全貌 - 生活 - 旺報 為何選鬍鬚張？陳時中：庶民經濟 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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