《夫妻的世界》第16集結局預告。

金喜愛、朴海俊與韓素希主演韓劇《夫妻的世界》（台譯：夫婦的世界）今晚將播出第16集大結局，昨日官方也釋出44秒預告片，被小三韓素希徹底放棄的渣男前夫朴海俊，竟疑似要吃回頭草，找前妻金喜愛復合，令觀眾看了火大，深怕這是爛尾的前奏。

《夫妻的世界》劇情高潮迭起，昨晚播出的15集內容，小三韓素希反而搶先金喜愛復仇成功，將渣男的信用卡全凍結又轟出門，公司、金錢與地位全沒了，一無所有的落寞模樣令觀眾看了大呼過癮！

官方昨晚更打鐵趁熱，釋出《夫妻的世界》第16集結局預告，預告中女主角似乎仍對渣男前夫念念不忘，這時還接到了來自前夫的電話，「善雨，妳會來看我嗎？」令網友看了心驚驚，深怕會上演復合渣男的爛尾結局，「結局終究還是要爛尾嗎？？！」、「小三都可以瀟灑的走！為什麼女主你不可以？」、「你倆這樣也挺好，越看越般配，就這樣永遠糾纏到天涯」、「這女主能掙點氣不，我想看女主復仇爽快的劇」、「一家人都是瘋子」。

另外，《夫妻的世界》昨晚播出15集，收視創下全國收視率24.4%，首都圈收視率28%新高，亦打破非無線台頻道歷代電視劇最高收視率記錄，而結局預告在官方YouTube釋出不到1天，也吸引超過78萬人次搶看。

(中時電子報)