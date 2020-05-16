台灣防疫工作領先全球，基隆市警察局不間斷執行防疫工作，為了持續防疫期間預防犯罪宣導工作，刑警大隊邀知名美女主播鄭凱云，拍攝「防疫、防假訊息及預防口罩詐騙」預防犯罪宣導影片。

女主播鄭凱云拍影片防民眾被詐騙(圖/基隆市警察局提供)

影片中可以看到，鄭凱云主播介紹警察局防疫措施，口罩、防護面鏡、防護衣等，防疫裝備不需要擔心，而派出所諮詢隔離窗檯有效防疫，不僅保障值勤員警、及民眾安全，巡邏警備車也改裝成防疫用車，保護自己健康前提下，執行戒護及載送等勤務。

鄭凱云主播介紹警察局防疫措施(圖/基隆市警察局提供)

此外，警察局偵查有關疫情的假訊息，嚴防不實假訊息誤導民眾，也調查詐騙集團利用防疫之名行騙，包括網路販賣口罩、假冒衛福部、假冒防疫指揮中心、解除分期付款，以及簡訊詐騙等。

拍攝當天，詹永茂局長頒發感謝狀給主播鄭凱云，感謝她為公益貢獻，目前「防疫、防假訊息及預防口罩詐騙」為首要工作，因此拍攝犯罪預防宣導影片，盼吸引更多民眾關注，達到網路宣導效益。

(中時電子報)