中天綜合台36頻道超夯閨密旅行實境秀《我們是真正的朋友》，16日晚間8點播出的最新一集中，由「四姊妹」徐熙媛（大S）、徐熙娣（小S）、柳翰雅（阿雅）及范曉萱組成的旅行團，將在神秘國度緬甸開啟圓夢之旅，從緬甸的蒲甘到茵萊湖再到仰光，四人不僅在當地市集賣起了鹹酥雞，更相隔近20年再次合體舉辦演唱會及拍攝時尚寫真集等。

《我們是真正的朋友》由大S（左起）、小S、阿雅及范曉萱組團在緬甸旅行。（中天綜合台提供）

四人入住仰光飯店，就熱烈討論起行程該如何安排，沒想到一名「高挑」攝影師躡手躡腳接近，冷靜的大S似乎看出端倪，大喊「學長！你怎麼在這裡？」認出原來是她在華岡藝校的學長蘇見信（信），而大S、范曉萱提議找信晚上一起出去玩，沒想到小S、阿雅對行程安排產生分歧，信尷尬說「沒關係我都配合，不用顧慮我，因為我也不想理妳們。」也一口氣點6杯Tequila Shot（龍舌蘭酒），讓氣氛瞬間回溫。

《我們是真正的朋友》信空降緬甸。（中天綜合台提供）

信好奇地提問：「妳們翻臉翻到最嚴重的狀態是怎樣？」小S表示：「我們沒有翻臉過，頂多就是鬧脾氣，我們都到這個年紀了，對彼此又那麼愛、那麼尊重、相信，有什麼好大吵的？」大S則認為：「畢竟我們不像男生打一架就好了，我們都長大了，不會再做那種生氣就喊著要絕交的事，而且要是這樣說，阿雅不就要和我們絕交好幾百次？」

《我們是真正的朋友》信與四姊妹暢聊媽媽經。（中天綜合台提供）

聊到旅遊，信透露自己再轉機時才會訂飯店，而「四姐妹」一致認為有小孩後，很難有「說走就走」的旅行，聽得鮮少在螢光幕前提及女兒的信直言：「妳又不是去一輩子，妳只是去十幾天而已，是因為妳自己放不下。」讓大S直呼：「那你教我怎麼放下啊！他（兒子）昨天打來我都哭了，地域不同的壓力啊！」但信卻不以為然的表示：「我小孩出生時，台灣還沒有健保，我在外面這邊湊500元那邊湊1000元的，因為沒錢可以出院，妳在跟我講什麼壓力？」提起艱辛的過往，頓時讓「四姊妹」語塞。

小S更在信面前，唱自己迷你專輯中的〈心臟噴血〉，還分享心境「一個人不被認定她的才華，那種感覺很無助？大家都覺得我在開玩笑，就因為我是一個諧星。」原期待得到信的肯定，沒想到信竟說「讓別人認真看待的事情，你有做到嗎？你做到多少？如果你只是玩票心態，那你一輩子都達不到。」一針見血的評論讓小S掩面痛哭，信繼續說「哭沒有辦法解決任何事，如果你想達到你想要做的，我可以幫你，我們要把真誠變得大家都想聽，那就是專業。」此話一出馬上讓小S平復心情。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週六晚間8點《我們是真正的朋友》。

(中時 )