南勢社區引用洋厝仔溪打造人工溼地，處處水景，不僅是生活的社區，還成了景點，縣府首度與社區合作，舉辦「水質淨化小畫家」寫生比賽。（吳敏菁攝）

南勢社區引用洋厝仔溪打造人工溼地，處處水景，不僅是生活的社區，還成了景點，縣府首度與社區合作，舉辦「水質淨化小畫家」寫生比賽。（吳敏菁攝）

南勢社區人工濕地荷花綻放。（吳敏菁攝）

南勢社區人工濕地荷花綻放。（吳敏菁攝）

南勢社區人工濕地荷花綻放。（吳敏菁攝）

南勢社區被譽為鹿港鎮的桃花源，是景點社區，吸引人們來參訪、取經，引用洋厝仔溪流經的溪水，打造人工濕地生態淨水系統，營造水鄉意象，彰化縣環保局首度和社區合作，16日舉辦「水質淨化小畫家」寫生比賽，水畔朵朵荷花盛開，讓人驚喜彰化也有賞荷祕境。

縣長王惠美表示，南勢社區每年舉辦寫生活動，今年縣府特別選擇和南勢社區合作，因為這裡水質淨化足堪楷模，透過魚池進行家庭廢水之水質淨化，再將淨化過的水予以流放進洋子厝排水系統，讓整個社區宛如一座美麗的大公園，處處親水，生意盎然。

南勢社區從前理事長許嘉種父子的帶動之下，直到現任理事長及各任總幹事的努力才有這樣美麗的成果，這次透過繪畫予以寫生紀錄。

南勢社區總幹事謝清信說，南勢社區是以生活美、文化美、環境美等三個生活目標為主軸，親子寫生活動是希望提倡家戶對於環境大自然能夠多加珍惜，雖然是戶外活動，時值防疫期間，人數控制減半，但報名還是非常踴躍，共110位參加，甚至遠從外縣市慕名而來。

繪畫寫生比賽分幼稚園組、國小組及國中組，用畫筆勾勒出水質淨化場區和許木農村文物紀念館、總統公園、榕園等，幼稚園組特優為倪華妍。國小A組特優陳彥維同學、B組特優簡妘臻同學。國中組特優明倫國中黃冠曦。相關優勝作品，公佈於彰化洋子厝溪水質淨化設施－莿桐腳排水水質改善工程網站。

(中時 )