大陸央視報導，四川雅西高速公路有限責任公司今日發布消息指出，5月16日12時38分，G5京昆高速雅西段監控中心接警稱，G5京昆 k2053＋100，（雅西段、石棉縣境內）一輛西昌往雅安方向，車輛牌照爲川J28129的大客車碰撞中央護欄發生側翻。

經核查，事故車輛上共有36人，現場120醫生確認2人死亡，到醫院後4人救治無效死亡，另外30人在醫院接受治療。事故正在進一步處置中。

中國大陸一些地區的交通安全被認為是世界最危險之列，四川雅西高速公路就是其一。雅西高速公路位於石棉境內，海拔在2400公尺以上，每年都有3至5個月的冰雪期，多彎道，多橋樑，多隧道，地形條件複雜。

雅西高速公路全長240公里，光是隧道就有25座，部分路段遠看有如雲霄飛車軌道，從橋底到橋面恐怖的高低差極為驚人。大陸網友也將雅西高速稱為「天梯高速」，並稱這裡是離天堂最近的地方。

(旺報 )