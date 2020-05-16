廟宇於民國59年重建時，邀請國寶級彩繪大師潘麗水及徒弟蔡龍進繪門神及橫梁的壁畫。（張毓翎攝）

廟宇於民國59年重建時，邀請國寶級彩繪大師潘麗水及徒弟蔡龍進繪門神及橫梁的壁畫。（張毓翎攝）

嘉義縣東石鄉港口宮的修復問題，15日廟方獲得媽祖同意，展開整修工程，讓支持整修的信徒直呼「媽祖果然靈驗」，他們認為廟宇不僅是民眾心靈的寄託，更蘊藏重要歷史遺產，宮內一磚一瓦都是先民對媽祖的崇高敬意，不能隨意想拆就拆，期待港口宮整修後，重現昔日古貌。

不少信徒表示，他們不希望廟方因輿論壓力，「拆舊廟、蓋新廟」，這次交付神明決定，處理較妥當，隨著時代變遷，許多廟宇古蹟漸漸消失，裡面的一磚一瓦、一梁一柱，都是見證先人為廟宇所付出的心血，此外，重建後還可能改變原先的地理環境優勢，若能保留廟宇的歷史價值，也為後代子孫保存在地文化的瑰寶。

距離港口宮不到2公里的慶福宮，4年前進行大整修，成功保存已故彩繪大師潘麗水及徒弟蔡龍進的作品。廟方說，當時準備整修屋頂，聘請雲林縣一對修繕父子幫忙，他們一看到門神說這極有可能是潘和蔡的作品，因此，廟方特邀蔡南下鑑定，當時他一來「嚇一跳」，笑說年輕時被師傅在這裡說他畫工不好，印象特別深刻，故長大後常憶起這間廟。

廟方表示，廟宇於民國59年重建時，邀請潘和蔡來繪門神及橫梁的壁畫，當時一直未整修過，上面布滿一點一點的煙燻，故藉著蔡特別來訪，邀請他回廟彩繪出當年的色彩，另，廟方也決議一併將被白蟻侵蝕的梁柱等好好修繕一番，盼再現往日風華的同時，強化屋內安全。

(中時 )