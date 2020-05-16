足球世界盃彰化縣預賽，大興國小足球隊晉級，代表參加全國賽，縣長王惠美授旗。（吳敏菁攝）

彰化縣掀起足球風，已經有十幾所小學投入足球運動，今年國民小學足球世界盃彰化縣預賽，管嶼國小男、女足、大興國小男足、永靖國小女足等4隊晉級，將代表彰化縣參加全國賽，彰化縣長王惠美16日前往大興國小人足球場為小將們授旗鼓勵。

這次預賽，彰化縣15所國小男生19隊、女生10隊參賽，競爭激烈，晉級隊伍還將與全國男生組40隊、女生組32隊爭奪分組前8強。

王惠美16日前往大興國小人足球場為小將們授旗鼓勵，小將們現場展示足球技巧，並邀請縣長一起小試身手，要踢到運球自如，真不簡單。王惠美除了肯定投入汗水，鼓舞再次踢出彰化之光。

彰化縣籃球、棒球都取得傲人成績，足球近年來也掀起熱潮，王惠美表示，今年在鹿港國中體育班增加足球項目，希望好的人才能夠從小培養並延續到國中、高中甚至大學都有一個好的升學管道，現今縣府也努力向下扎根，從幼兒園開始分級制培訓，希望能夠有一個好的升學管道給學童們。

王惠美表示，近年大力推廣基層足球運動，從專業教練聘任、球場建置及購置相關訓練器材，逐步完善足球環境，其中大興國小人工草皮足球場即是近期興建完工。

(中時 )