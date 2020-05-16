高雄市長韓國瑜昨晚首次針對罷免投票表態，他透過影片呼籲支持者6月6日不要投票。資深媒體人黃暐瀚直言，韓市長這段談話，能讓韓黑、中間選民，以及大選沒把選票投給他的高雄市民，因此降低出門投票的意願嗎？這才是最大的問題。

黃暐瀚透露，最近他常被網友問到的一個問題就是：「6/6高雄罷免，到底要不要出來投票？」韓國瑜昨晚終於給了答案：不要投票，出來監票，消費購物挺商家。他看這影片不下20遍，一直在想，拍這個片子的時候，韓市長是怎樣的心情？

黃暐瀚指出，這是一段能夠「感動支持者的談話」，是一則能夠「讓韓粉掉淚的廣告」，但是韓黑呢？中間選民呢？還有幾個月前，在高雄，並沒有把選票投給韓國瑜的高雄市民呢？這段談話，能讓他們降低出門投票的意願嗎？這才是最大的問題。

黃暐瀚點出，目前重要的，是讓那109萬在1月總統大選時沒有投票給韓國瑜的高雄市民，如何不出來投票。因此他早在1月就提出四不「不理會、不上街、不反駁、不動員」四不，「降低仇恨值、絲毫不對立」。而現在韓市長親自發出穿雲箭，加了一個「不」，叫「不投票」。不過支持者心急如焚，真能開心去玩？這辦不到啊～

韓市長說「不要投票，出來監票就好」。黃暐瀚表示，問題是，這次選務是高雄市選委會辦的，選委會的主委陳雄文，是韓國瑜的副市長，你叫韓粉去監票，難道是對陳雄文不放心？或者對高雄市的公務員們不放心嗎？

黃暐瀚認為，罷免案，反對票也許無法影響「結果」，但絕不會是「沒有意義」。因為每一張「反對罷免」票，都代表了2020年6月6日這一天，支持著韓國瑜的「高雄心聲」。每一位希望用「反對罷免」投票，來肯定韓國瑜市政成績的市民意見，不該這樣被剝奪。

(中時電子報)