祈錦鈅日前分享一系列的攝影作品，一上傳到網路隨即吸引5萬人按讚，其中一組背式入水的照片，她坦言真的是挑戰極限，也是自己第一次嘗試，在要跳下去的瞬間腦袋一片空白，「當然會很恐懼，但是想著要創作美的照片，要HOLD臉上的表情又不能尖叫，心情非常複雜，從高處墜落的感覺有點像重生，看到成品之後因為構圖是我想要的感覺，很開心有達成，想跟大家分享」。

祈錦鈅近來除了在「女人我最大」臉書擔任運動類主持人，也獲得運動品牌的邀約拍攝宣傳影片，平時有健身的小鈅認為運動可以使人充滿正能量，「也為我帶來好運和演出邀約，現在每天都過得很充實。曬出了健康的膚色自己很喜歡，但是水下攝影造成了一些職業傷害，水裡面是另外一個世界，那種一公分內的小水母不容易注意到，但它接觸到皮膚會引起很大範圍的皮膚反應，激活身體內的刺細胞，然後皮膚就會很癢，長出很像蕁麻疹的東西」，之後看醫生後吃了一星期的藥才痊癒。

祈錦鈅熱愛水上運動。（固力狗提供）

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