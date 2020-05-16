109年國中教育會考寫作測驗僅1題，題目是「我想開設一家這樣的店」，解題老師認為題目貼近生活，不難拿分，考生只要符合答題規範，依照題目內文引導來寫作，相信都能得心應手。

今年度國中教育會考寫作題目以「我想開設一家這樣的店」為題，題目內包含4個選項，對應不同的個人與群體，開設餐廳、書店、行動雜貨店與網路花店，以引導的方式，讓考生論述，想開設一間怎樣的店？為何要開這家店？這間店又是將以如何的樣貌呈現。

嘉義縣東石國中教師李育靜認為，這份作文題目重視個人思考力的展現，學生必須要能夠清楚描述生活經驗，並結合觀察與想像，來表達想開設一間如何的店面，這樣的寫作除了要能寫出個人需求，以觀照自我，還要能呈現與題幹提到的人物關係。

李育靜認為，今年寫作考題是選擇材料題型，考生只要能依循考題，寫出統整資訊，並符合寫作基本規範，相信都能得心應手。

花蓮縣宜昌國中校長陳玉明認為，今年寫作題目題型從學生自我生命歷程出，很容易發揮，配合題目，考生為何要開這樣的店，未來如何要靠自己思考力、創造力來發揮，展現個人想像、個人價值品味，來表達生活實踐的方式，以及想像力與觀察力。

(旺報 )