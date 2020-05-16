氣象專家吳聖宇指出，目前黃蜂颱風約在呂宋島西北角海面，整體結構已被地形嚴重破壞。（中央氣象局）

氣象局今（16日）上午對輕颱黃蜂發布海上警報，根據「氣象職人-吳聖宇」指出，目前黃蜂颱風結構已被地形嚴重破壞，預計未來會再度降格為「熱帶低壓」。不過受到外圍環流影響，今晚到明天花蓮、台東、恆春半島一帶恐會出現陣雨及雷雨，全台午後對流依舊會很旺盛。

根據中央氣象局最新資訊（17時30分），黃蜂颱風中心目前位在北緯 19.2 度，東經 120.0 度，即在鵝鑾鼻的南南西方約 320 公里之海面上，以每小時10轉19公里速度，向北北東轉東北進行。

氣象專家吳聖宇指出，目前黃蜂颱風約在呂宋島西北角海面，整體結構已被地形嚴重破壞，只剩低層環流勉強翻過陸地，現在雖然還在重整中，但受到垂直風切影響，目前環境對它未來發展並不太有利。此外，美國軍方的氣象中心JTWC（聯合颱風警報中心）已對黃蜂下修為熱帶低壓。

吳聖宇表示，黃蜂颱風未來還是會向東北移動，明天經過巴士海峽後趨向琉球附近海域，若強度減弱為熱帶性低氣壓，海上颱風警報就有望於明天解除。

不過受到颱風外圍環流影響，今晚到明天花蓮、台東、恆春半島一帶有短暫陣雨或雷雨發生機會，同時東南部海面、巴士海峽一帶風浪也較大，提醒民眾要減少海上活動。

儘管颱風逐漸減弱中，吳聖宇提醒，因為高壓東退關係，台灣本島上空的午後熱對流雷雨相當旺盛，明天（17日）預估熱帶對流依舊顯著，不過應該不會像今天這麼不穩定，還是提醒午後出門的朋友多注意，前往山區尤其要注意。

(中時電子報)