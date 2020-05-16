由於近日香港中學文憑考試（香港高考）歷史科試卷中出現疑似美化日本侵華的問題試題，香港考評局的兩名高層因而辭職。

香港《星島日報》等港媒援引消息稱，香港考評局評核發展部通識科一名高級經理及其下屬經理已於5月15日辭職，生效日期爲8月16日。

近日香港中學文憑試（DSE）在歷史科其中一題問及：「1900-45年間，日本爲中國帶來的利多於弊」你是否同意此說？引起大陸社會各界強烈不滿。

香港教育局局長楊潤雄15日下午舉行記者會，他表示，有關試題有引導性，考生可能因而達至偏頗的結論，亦嚴重傷害在日本侵華戰爭造成大量喪生的國民感情與尊嚴，因此決定取消這條試題。

香港校董學會發布聲明表示，支持教育局局長楊潤雄取消相關試題的決定，並希望考評局嚴肅處理此事。該學會指出，香港的教育課程及評估分別由教育局及考評局負責，除了課程內容的設計，評估的方法也有很大的引導性，考評局過去多屆在文憑試通識科考試內容的必答題就已出現過多次就社會事件出題，引導老師在教學中就社會事件帶出政治議題，讓學生在「現代中國」、「今日香港」、「角色認同」的主題學習中被不斷「洗腦」，是形成今天很多學生不滿社會、仇視國家的「港獨」根源。

(旺報 )