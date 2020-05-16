2020東京奧運因為新冠疫情順延1年，中華射箭奧運國手名單除前兩名維持不變外，第三席次將視選手狀況應變，中華隊總教練林政賢表示，企業射箭聯賽開打是大利多，也將安排外島移地訓練，模擬出國比賽並增加新鮮感。

中華民國射箭協會經過3場奧運選拔賽，在今年1月拍板2020東京奧運射箭國手名單，女子反曲弓隊為雷千瑩／林佳恩／譚雅婷，男子反曲弓為魏均珩／湯智鈞／鄧宇成。

但受到新冠肺炎疫情影響，2020東京奧運確定順延一年，為了應變，射箭協會和教練團也在國手名單上做了彈性微調。總教練林政賢說：「正選前兩名維持不變，三、四名依選手狀況擇優取其一。」

也就是說，女子反曲弓隊雷千瑩和林佳恩不變，第三順位的譚雅婷將和第四順位的彭家楙競逐最後一個名額，男子反曲弓魏均珩和湯智鈞不動，因選拔賽第四名蘇于洋不具培訓資格，第三順位鄧宇成將和第五順位的洪晟皓二選一。

至於如何判定選手狀況，林政賢表示，如果有國際賽就以國際賽為主，沒有的話就看平常測驗和國內賽，包括企業射箭聯賽的表現，由教練團評估後送交選訓委員會，最快今年12月，最慢明年2月作定案，讓選手安心備戰。

原本東京奧運已夢碎，如今又有了希望，台南射箭隊彭家楙很開心。「有機會可以再衝一下，一定要更努力才行。」對於外島移地訓練，彭家楙超期待。「金門、澎湖等外島我都沒去過，超想去。」企聯二年的目標則是至尊盟主寶座。

林政賢說：「和其他國家選手相較，企業射箭聯賽二年讓中華隊多了高強度比賽磨鍊的機會，但不能讓他們精神繃太緊，除會參加體育署會和國訓的奧運模擬賽，讓他們進入比賽狀況，也會安排外島移地訓練，增加新鮮感。」

(中時 )