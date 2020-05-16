5月17日是挪威國慶，女總理索爾貝格（Erna Solberg）別出心裁帶著內閣部會首長揮舞國旗大跳「廣場舞」，為了遵守防疫規定，還維持該有的社交距離。隨著音樂搖擺的官員中，有些頗為專業與投入，但索爾貝格則坦言，自己的肢體看起來有點傻與笨拙，不過她覺得很有趣，也達到了與民同樂的目的。有些網友好笑地表示，挪威祖先可是鼎鼎大名的維京人，驍勇善戰，而這些官員彷彿在船裡翻滾的蹩腳貓。

Norway's National Day will be celebrated with #SocialDistancing this weekend.



But that doesn't stop Prime Minister @erna_solberg and her Ministers from dancing with distance in the streets 💃 🇳🇴💗



(via @Reuters)pic.twitter.com/JN9oSVrEn8 — NorwayUN (@NorwayUN) May 15, 2020

防疫期間大家都憋壞了，因此索爾貝格決定帶頭讓民眾高興一下。她解釋，「廣場舞」的初衷是「讓大家開心」，給民眾「嘲笑我們官員」的機會。而他們也的確辦到了。

全球政治人物為了表現親民的一面，同時也拉抬自己的人氣，不惜搖落去，用僵硬的舞姿、尷尬的表情和選民博感情。英國前首相梅伊2018年參加保守黨年會時，秀舞技結果一炮而紅，贏得「梅伊機器人」（Maybot）的封號。

(中時 )