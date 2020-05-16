富邦悍將申皓瑋先前被總教練洪一中喊話要「走出舒適圈」，經過調整握棒方式後，從美式打擊修改到偏向日式揮棒，昨日單場3支3猛打賞外，差一支三壘打就達成完全打擊，甚至第4打席還因為狀況太火燙被敬遠保送，連他自己都說嚇一跳。

申皓瑋是2016年選秀首輪選手，不過近幾年並沒有繳出符合預期的表現，日前才被洪總喊話要走出舒適圈，今日賽前洪總表示，有和打擊教練幫申皓瑋修改動作和握棒方式，「他太美式了，動作大到兩好球後沒辦法控制，才容易被三振，出棒時間長，三振率才會高，稍微改日式一點。」

修改動作後收到好效果，申皓瑋昨日單場3安猛打賞，追平個人生涯新高，同時本季首轟也出爐，差一支三壘安打就達成完全打擊，他笑說比賽完才知道差點完成紀錄，「完全打擊這目標太大了，有機會當然想拚拚看，但還是要先做好自己，如果昨天沒有被敬遠，也不一定會拚三壘安打，打安打我就很爽了。」不過他第4打席被故意四壞保送上壘，沒有機會挑戰。

他也說修改動作後看球比較清楚，雖然有點不習慣，但知道這是對自己好的東西，會持續練習。昨日猛打賞後打擊率一口氣飆升到4成，他表示當然有提升信心，但那是昨天的事，每天都是新的開始，要面對新的挑戰。

(中時 )