美國國務院15日（當地時間）發布〈歡迎台積電投資 促進美國安全與經濟繁榮〉新聞稿，美國國務卿蓬佩奧在內容中指出，台積電來美設廠將進一步強化美台關係，並幫助美國在與中國的競爭裡爭奪高科技主導權。

蓬佩奧表示，美國與台積電的交易改變了美國半導體產業的格局，將促進美國的國家安全和經濟繁榮。台積電的投資宣布正值關鍵時刻，中國正爭奪主導尖端技術並控制關鍵行業。台積電在亞利桑那州的工廠將提高美國的經濟獨立性、安全性和競爭力，並加強美國在高科技製造領域的領導地位。這項歷史性交易也加強了美國與台灣的關係。台灣是一個充滿活力的民主國家，也是世界上造福人類的力量。

蓬佩奧說，在台積電的承諾下，高科技晶片將再次在美國製造，這些晶片將強化美國的人工智慧、5G基站，甚至F-35戰機。台積電的投資將在未來幾年內創造成千上萬的美國高技能工作機會，並在整個供應鏈中創造成千上萬的工作機會。台積電將促進創建蓬勃發展的高技能子行業（集群），有助於確保美國在未來技術中的領導地位，還將刺激美國大學和公司的尖端研究與開發。

(旺報 )