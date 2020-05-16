華晨宇下個月即將推出新專輯《新世界NEW WORLD》，他昨開直播分享日常生活和新專輯籌備過程，並率先開箱新專輯的兩個版本，看著新專輯，他笑說：「我家裡沒有一張自己的專輯，好像也買不到了。」一一翻閱著收錄他在愛爾蘭和日本拍攝照片的歌詞本，忍不住說：「自己翻自己的照片怪怪的。」隨後他看到親筆寫的手稿本，大笑說：「這是我自己的字我知道，有點…大家看得開心就好，我沒見過有誰的字比我難看的！」

有粉絲好奇他在家的日常生活，他說：「我已經兩個半月沒有回過家了，上次在家是疫情期間，我在家是不出門，每天做飯、洗碗、打掃衛生，還有打遊戲，還沒打通關，之後休假要繼續打！也會小酌一杯，然後睡覺。」粉絲問他要不要做吃播？他說：「可以做廚播、做飯播這種嗎？」表示有空一定要研究廚藝，很想做出很多厲害的餐點，希望豐衣足食都自己動手，流露對廚藝的熱愛，「下廚比做專輯難，怎麼會有做飯這麼難的事，光是調料就要花好多時間，辣椒油要調半天，甚至前一天就要準備…火控制不好還會糊，太難了…。」

原本是一單一雙的招牌眼睛的他，直播中被粉絲發現竟然都變成雙眼皮，「我剛睡醒就過來直播，昨天工作時單眼皮的眼睛就有一點變雙，今天睡起來就都變成雙眼皮，真神奇！」在外型上，他坦承自己是覺得剪頭髮很麻煩的人，「我會懶得去剪，所以會一次剃很短，半年就不用去剪，讓它自己長，我也想過乾脆理光頭，就不用再剪，睡覺也很舒服。」當有粉絲問他最愛自己哪一種髮型，他說：「長頭髮吧，雖然比較難打理，但有點懶得剪，現在頭髮也滿長的。」

華晨宇開箱新專輯。（華晨宇工作室提供）

華晨宇開箱新專輯。（華晨宇工作室提供）

(中時 )