叫好未叫座，萬象舞廳開幕禁跳舞，下午生意冷清(影片源自Youtube)

台南市北區萬象舞廳在新冠肺炎疫情宣布停工1個多月以來，成為6都率先獲准營業的舞廳業者，一夕打響知名度，16日下午3時開幕卻叫好未叫座，沒有客人上門，業者解釋下午多為舞客，店內目前禁舞，因此生意冷清，相信生意會越來越好。

萬象舞廳下午開幕冷清，兩名舞小姐與清潔女工聊天坐等客人上門。（程炳璋攝）

萬象舞廳在疫情發生以來，成為6都第一家准許營業的舞廳，除了知名度打響全台，不少人詫異業者背後的政治手腕高超，讓台南市長黃偉哲願意開第一槍成為箭靶，有外縣市民在網路看見訊息，留言想來朝聖，光顧這家舞廳。

事實上，業者為求復業卻一直採取低姿態，不惜配合政府訂出困難達成的措施，包括所有人都需戴口罩，店內採實名制，顧客進入需出示身分證簽名、舞池不跳舞，桌上設透明隔板、椅子標示梅花座等制度，這樣嚴格的標準，讓幹部私下表示，「再裝上電話就像監獄會客一樣了」

萬象舞廳16日下午3時簡單擺桌祭拜後正式開業，直到傍晚都還沒有顧客上門，只有兩名舞小姐與清潔女工聊天，坐等客人上門，其餘員工只好作著消毒工作。業者曾正義解釋，下午原本都是愛好社交舞的客群上門，因為店內暫時禁舞，沒有舞客很正常，他對政府准予復業感到高興與感謝，相信顧客會因為意情好轉，慢慢回流。

台南市警方表示，業者開幕首日不會特別前往臨檢，但會恢復過去在路口站崗的「大豐勤務」。

(中時 )