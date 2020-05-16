（圖／取自公民1495行動聯盟）

民進黨立委蔡易餘日前信誓旦旦主張修改《兩岸人民關係條例》和《憲法增修條文》前言，要刪除「國家統一前」的字眼，改為「因應國家發展」。他還在臉書強硬表示，「台灣的前途台灣決定，Taiwan can decide！」

民進黨黨團總召柯建銘硬生打了他一巴掌，稱蔡易餘的草案事先未與黨團討論，更表示兩岸問題是重大議題，黨團不可能盲目支持。

國民黨總召林為洲則表示將進行排案，認為綠營不敢審查。果不其然，蔡易餘15日就宣布撤案，稱現在修法時機點太危險，為了「台灣前途發展」不得不妥協。

《公民1495行動聯盟》臉書粉絲專頁指出，二天前蔡易餘還說很棒，沒想到中共國台辦發言人出來説句不痛不癢的話，幾天後蔡易餘自己就乖乖撤案了。

《公民1495行動聯盟》臉書粉絲專頁還說，國民黨不願幫忙踩煞車學聰明放飛，把統獨壓力丟給民進黨，民進黨自然就會收手了，因為民進黨確實玩不起。

《公民1495行動聯盟》還諷刺，這是台獨史上最黑暗的一天。

(中時電子報)