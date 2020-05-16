國中會考16日登場，國中老師在考生休息區架設隔離板，以防飛沫感染。（莊哲權攝）

台東縣長饒慶鈴巡視東女考場。（莊哲權攝）

國中會考登場，台東縣政府採最嚴格防疫措施，考生必須量體溫、全程戴口罩，並禁止家長陪考，在各考生休息室，國中老師貼心為學生準備隔離板，以防飛沫感染，由於疫情趨緩，縣長饒慶鈴宣布，所有縣內相關教學及交流活動將鬆綁，但是縣外仍禁止。

109年國中會考16、17日兩天舉行，台東應考總人數1992人，分別設於台東女中等7處考場。縣長饒慶鈴16日前往東女考場關心防疫措施時表示，縣府對這兩天的會考，採取最高規防疫措施，目前7個考場所有學生都沒有發燒狀況，很令人安心，試場裡開冷氣，但是門窗要留10公分，以保持通風，各校校長也都校待命，一旦有特殊狀況馬上回報。

饒慶鈴也宣布，由於台東防疫工作良好，國內疫情也趨緩和，因此學校縣內相關教學的交流與互動，將回歸正常，不再進行疫情管制報准程序，但仍要遵守中央疫情指揮中心的防疫指導，至於到縣外交流、旅行、比賽，目前仍禁止。

台東女中表示，為了防疫，前1天已做好教室消毒，禁止家長陪考，由學校組成考生服務隊，另外，為避免考場入口因量測體溫造成人潮聚集，均架設紅外線熱像儀，進行初步體溫量測，在各國中考生休息室，也有國中老師貼心為學生製作隔離板，以防用餐時飛沫傳染。

(中時 )