全台酒店、舞廳因新冠肺炎疫情停業1個多月，台南市北區一家舞廳成為6都最先開放的業者，南部顧客認為恢復酒場、舞廳，可提供談生意的場合，公關小姐表示，在外私接客，安全與收入都沒保障，恢復營業是好事情。

萬象舞廳16日復業首日，下午幾乎沒客人，晚間上門的顧客稀疏，有老顧客認為酒店舞廳開門是好事，很多南部生意人平常都利用這些場合談生意，在停業期間，不習慣改跑小吃部或KTV，認為等級有差別。

萬象舞廳老闆曾正義表示，能夠復業相當高興，公關小姐還能在外接客，店內百餘名員工卻全靠客人小費生活，這1個多月無法開店，大家哀號遍野。

黃姓商人表示，酒店舞廳的氣氛等級對生意人來說感覺較好，隱密性較高，招待朋友有面子，坐在開放空間會擔心與鄰桌客人吵架。不過他認為，業者很難真正作到酒客與小姐保持安全距離，「一開始還可以，喝醉後一定都抱一起了」。

不願具名的舞小姐表示，停業期間，不少姐妹們轉為傳播妹在店外私接客人，這樣的模式除了收入不穩定，最怕的是一旦與客人發生糾紛，自身的安全沒保障，在店內起碼有幹部會維護秩序。

有舞小姐表示，在店內上班的小姐憑社交手腕賺取收入，即使手腕差，每人輪班陪酒，平均月收入最少8萬，停業期間在外的客源不穩定，還擔心得罪對方，客人不願再外叫，服務得更加周到，經紀人還要抽成，車資另計，感覺十分不划算。

(中時 )