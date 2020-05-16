侯友宜視察碼頭情形。（戴上容攝）

漁民有了碼頭後不再需要冒著生命危險上下漁船。（戴上容攝）

八里下罟子漁港漲退水位落差大，漁民進入漁船須攀爬輪胎，20年來發生多次意外，甚至出現漁民險些重傷截肢情形，為此市府啟動改造計畫；新北市長侯友宜16日出席「浮動碼頭啟用典禮」，宣布增設階梯、美化新漁港正式啟用，而漁港與自行車道串聯，未來將推動觀光增進經濟發展。

八里區下罟子漁港16日上午舉行「浮動碼頭啟用典禮」，新北市長侯友宜、立法委員洪孟楷、市議員鄭宇恩、鄭戴麗香等人出席活動。

漁民葉金海表示，漁港靜穩度夠，但潮差可達3公尺，漁民上下舢舨船須攀爬港區直立岸壁邊的舊輪胎，常有落水或手機常掉到海裡情形，其中漁民陳永元曾被附著在壁岸的蚵殼割傷，感染海洋弧菌住院，還差點截肢，現在有浮動碼頭可以先停靠岸邊把漁獲吊起，人再走階梯上岸，安全許多。

漁業處表示，下罟子漁港是台北港的港內港靜穩度足夠，漁筏數量容納約200艘，經評估、訪談漁民需求，決議先施作部分浮動碼頭，後續再採取第二期施作，共會設立24支基樁，穩固漁民安全。

侯友宜表示，新北市有長達145公里的海岸線，共有28個漁港是台灣本島最多漁港的縣市，新北市政府今年推動「嗨漁港計畫」，改造舊漁港不足的地方，為各區漁港創造不同定位，下罟子漁港規畫為結合人文、休憩的觀光漁港。

漁業處表示，下罟子漁港連結八里延伸的自行車道終點站，未來將整合周邊休閒景點、鼓勵自行車租賃業者，目前由交通局和YouBike業者洽談規畫中，強化漁港觀光休憩功能。

(中時 )