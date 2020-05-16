近期透過美國股票首度公開上市（IPO）籌資最多的企業不但沒有收入、沒有盈餘，同時也缺乏長期商業計畫，這些名副其實的「空白支票公司」，設立的目的就是要募集資本進行併購。此趨勢也反映投資人對市場的不確定性，寧願將資金投入專門收購投資的企業。

根據Dearlogic資料，今年以來，這些特殊目的收購公司（special purpose acquisition company，SPAC）藉由IPO已募得65億美元，預料將寫下史上籌資最高的一年。今年4月美國IPO募集資金中，80％皆流至空白支票公司，過去十年此比例平均僅達9％。

上述現象顯示投資人看好在新冠肺炎疫情減緩之後，會出現一些不錯的收購交易，但現在仍遲遲不願投入資金進入那些即將上市的企業。美銀（Bank of America）全球策略股票解決方案事業共同主管瓦希斯特（Shiv Vasisht）表示，「在市場動盪時期，IPO往往是最後才復原的資產類別。」

Dealogic資料顯示，4月美國IPO籌資規模達26億美元，其中22億美元流入空白支票公司。截至本周二止，5月以來SPAC公司已籌得5.75億美元。空白支票公司透過公開上市募資，然後利用這些資金進行併購，通常需要兩年時間物色收購目標，而投資案需獲得股東同意。

(工商 )