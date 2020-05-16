美國疫情爆發以來工廠停工、商家歇業，造成全國失業人口暴增，其中又以高度仰賴製造業的肯塔基州問題最嚴重。在當地政府降低失業救濟申請門檻後，一年一度的德比賽馬節也被迫延期，使當地將近三分之一勞工失業。

美國勞工部統計，截至5月2日為止的七周期間，肯塔基州初領失業救濟人數共達67.1萬人，相當當地2月就業人口的32％，比全國比例20％還高出許多。專家認為當地失業人口驚人的原因相當複雜。

首先，肯塔基州勞工有12％從事製造業，高過全國比例8％。儘管州政府在封鎖期間允許工廠營運，但當地工廠主要生產汽車零件。在底特律車廠停工的情況下，肯塔基零件廠接不到單也只能讓員工放無薪假。 無獨有偶，肯塔基州一年一度的德比賽馬節（the Kentucky Derby）也因疫情而延期到9月，影響範圍遍及餐飲、旅館、零售業。肯塔基州首府路易維爾（Louisville）觀光局統計，德比賽馬節每年為當地創造4億美元觀光營收，尤其在開幕前一周附近餐廳業績通常是平時的3倍。

在當地經營餐廳的法拉尼斯（John Varanese）為了迎接今年賽馬節，年初才剛擴建一座活動大廳，如今大廳空蕩無人。儘管他改做外賣並將餐廳空間改成雜貨店，整體營收還是比往年少掉90％。

疫情爆發以來，肯塔基州長比席爾（Andy Beshear）每天召開記者會鼓勵當地勞工申請失業救濟，並放寬申請條件讓自由業及打零工者也能申請，間接提高當地初領失業救濟人數。

(工商 )