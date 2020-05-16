4月30日才剛宣布引退的日本藝人岡田千聖，15日宣布開設推特帳號復出，引退期間僅半個月，16日用視訊軟體「ZOOM」舉行百人乾杯限定活動，粉絲們紛紛以「歡迎回來！」留言熱情回應。

岡井千聖過去曾引領藝人舞蹈影片風潮。（來源：℃-ute Channel https://youtu.be/hgFsDnU9jWg）

岡井千聖曾是前女團「℃－ute」成員， 過去曾引領藝人網上公開自身歌曲舞蹈影片的風潮，今年25歲的她本月1日與前事務所間結束契約，並自演藝圈引退，15日她以「岡田家」一員身份與妹妹岡井明日菜等家庭成員一同活動，推特帳號（@okaike_tv0515）也以「岡井家TV official」為名。

話題尺度大開

16日她在YouTube公開她和妹妹明日菜的問答影片，不忘先宣傳妹妹的服飾品牌「RitoRi-mu」。沒有了契約束縛，她尺度大開，影片中妹妹問她「和幾個人交往過」，她先答「2年半和3人『深交』過」，但覺字眼不妥，改口「對待每一個人都誠心誠意」；面對「人類三大欲求（食欲、睡眠欲、性欲）哪項最強」提問，她先是笑「我總不能說『我性慾最強喔』吧！？」最後她答「食慾」。

而對「有無AV演出邀約」一問，她說「沒有、但希望有，總想知道自己會被開價多少吧！」接著她面對鏡頭說「歡迎邀約，電話等你喔！」又馬上改口「開玩笑的啦！」

(中時 )