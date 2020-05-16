「九零來了」！新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心表示，國內今天沒有新增病例，陳時中開玩笑表示，「發言人莊人祥對我說，Jolin來了」，意思就是連續9天0確診，今日也是國內連續34天沒有本土案例。

國防部臉書發布創意宣導文章，讚9天0確診，貼文表示「今天請到的是，大家熱烈期待的國造T75 9公厘手槍！也就是俗稱的90手槍唷」，為了取代重量過重的45手槍，民國75年軍備局205兵工廠，參照貝瑞塔手槍，著手開發第一代T75 9公厘手槍，民國88年開發第二代T75K1手槍，歷經超過30個年頭，現在已經到了第四代T75K3。

「有沒有用過T75的朋友啊！快點幫你的老戰友讚出來」！並宣導防疫新生活運動開始，民眾出門放風同時，也別忘記防疫，繼續守住加零防線。

另外，國防部臉說也提醒粉絲，持續做好手部衛生與咳嗽禮節，出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩，「保護家人，守護臺灣，從自己做起」。

(中時電子報)