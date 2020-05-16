總計240人員頂著大太陽及強風，開始撿拾垃圾。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣議員姜梅紅（左一）及環保局長張根穆（右一）等皆到場參與。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真）

清除1300公斤的垃圾，其中37％為塑膠垃圾。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣政府16日舉辦2020國家海洋日「搶救海洋愛地球」活動，由縣長翁章梁、海洋委員會副主委蔡清標率隊前往東石漁港外傘頂洲淨灘，清除1300公斤的垃圾，其中37％為塑膠垃圾、其次為玻璃瓶類，占約29％，並從容器外觀判斷，許多來自鄰近國家，顯示出海洋垃圾是國際性問題。

今日上午海洋委員會海洋保育署長黃向文、嘉義縣議員姜梅紅及環保局長張根穆等皆到場，響應淨灘活動，此次參與人員，還包括海洋委員會海巡署中部分署第四岸巡隊、海洋委員會海巡署艦隊分署第十三海巡隊、嘉義縣媽祖環保艦隊、嘉義縣水上救生協會、嘉義縣嘉有潛將等機關團體代表。

總計240人員頂著大太陽及強風，開始撿拾垃圾，隨後，他們將清除的海洋垃圾經分析後，得知外傘頂洲海廢分類前3名為寶特瓶、玻璃瓶及漁網。蔡清標說，面對海洋垃圾汙染的課題，還有很長的路要走，盼藉這次機會，讓民眾重視海洋垃圾問題。

(中時 )