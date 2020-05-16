因應新冠肺炎疫情，桃園市「急難紓困實施方案」，桃園各公所受理件數達2萬3063件，已經核定7346件、核定金額高達1億574萬元。桃園市會會局強調，將在從簡、從寬、從速原則下，讓民眾盡速獲得幫助。

社會局指出，除了和區公所同仁全力以赴外，也會針對資格審查不符案件進行複審。而桃園核定破億，也顯示受理資格放寬後，申請及核發情況大幅改善。

(中時 )