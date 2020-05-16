急難紓困實施方案 桃園核定破億元 20:142020/05/16 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因應新冠肺炎疫情，桃園市「急難紓困實施方案」核定金額16日突破1億元，圖為日前申請狀況。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠肺炎疫情，桃園市「急難紓困實施方案」，桃園各公所受理件數達2萬3063件，已經核定7346件、核定金額高達1億574萬元。桃園市會會局強調，將在從簡、從寬、從速原則下，讓民眾盡速獲得幫助。 社會局指出，除了和區公所同仁全力以赴外，也會針對資格審查不符案件進行複審。而桃園核定破億，也顯示受理資格放寬後，申請及核發情況大幅改善。 (中時 ) #桃園 #資格 #桃園市 #急難 #紓困 也許您會感興趣 推薦閱讀 亂象叢生 藍轟刁難艱苦人 04:102020/05/12 政治要聞 瑞興銀開辦勞工紓困貸款申請 04:102020/05/12 國際大事 紓困程序繁瑣民眾公務員齊喊苦 藍轟將帥無能累死人 09:382020/05/12 政治 勞工紓困貸款 龔明鑫：確定加碼 04:102020/05/13 財經要聞 申請紓困貸款後 銀行允信用卡代扣水電費 04:102020/05/13 社會新聞 紓困民眾怎麼分辨真假？網揭這地方最容易露出破綻 13:552020/05/13 生活 10萬元「勞工紓困貸款」政院：再增50萬個名額 15:182020/05/13 政治 政院拍板 勞工紓困貸款加碼50萬名 04:102020/05/14 財經要聞 自營作業勞工紓困補貼到22日 勞動局呼籲儘速申請 11:502020/05/15 財經 生活熱門新聞 柯p被笑2年！陳佩琪護夫開嗆：韓國瑜不堪到不能有情誼？ - 生活 「我想開設一家這樣的店」 國中會考作文題貼近生活 - 生活 國中會考數學非選擇出難題 考生出考場爆哭 - 生活 招名威事件歧視言論被模糊 中原大學怒發聲明揭全貌 - 生活 - 旺報 鄭麗君辭官回家 綠營美女結婚、產子低調又富有 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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