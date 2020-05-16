1994年4月至7月，盧旺達圖西和胡圖兩大部族發生大規模暴力衝突，共有50萬至100萬人慘遭屠戮。據最新消息，盧旺達大屠殺逃犯卡布賈（Kabuga）在法國被捕。

大屠殺導火線是在1994年4月6日，載著盧安達總統朱韋納爾·哈比亞利馬納和蒲隆地總統西普里安·恩塔里亞米拉的飛機在盧安達首都吉佳利附近被擊落，兩位胡圖族總統均罹難，是誰擊落客機原先不明，有傳聞指出是圖西族游擊隊，也有傳聞說是胡圖族激進份子，因不滿總統將與圖西族簽訂權利共用協議，而計劃了這件暗殺事件，後來在內戰的4年後，法國針對墜機事件展開調查，2006年當時的承案法官布魯吉爾(Jean-Louis Bruguière)指控圖西族領導人卡加米(Paul Kagame)是元兇，並下令逮捕了他身邊的數名助手。

現年84歲的卡布賈（Kabuga）是盧旺達商人，此前借用假身份生活在塞納河畔阿涅勒的一間公寓裡，已被國際司法追捕25年，美國曾懸賞500萬美元緝拿他。

盧旺達問題國際刑事法庭，卡布賈被以「對1994年的日內瓦協定的嚴重踐踏，反人類罪以及種族滅絕罪」為罪名起訴，指控他涉嫌在1994年100天內屠殺了80萬盧旺達人，其中包括婦女和兒童。

(中時電子報)