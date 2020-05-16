蔣欣、劉濤傳閨蜜反目。(取自蔣欣微博)

改編自阿耐同名小說的大陸電視劇《歡樂頌》系列，捧紅劇中「五美」劉濤、蔣欣、王子文、楊紫與喬欣，令觀眾敲碗等待第3季的到來。現在更有消息指出，《歡樂頌3》將在6月開拍，只是五美也將大換血，令人忍不住想起了先前劉濤與蔣欣不合傳聞。

《歡樂頌》全劇圍繞5位住進歡樂頌小區22樓的女性，講述她們各自的過往、彼此交集的故事。近日更傳出《歡樂頌》即將在今年6月正式開拍，但劇中靈魂人物「歡樂頌五美」卻大換血，安迪、關雎爾與邱瑩瑩依舊是由劉濤、喬欣、楊紫演出，但樊勝美就從蔣欣改為萬茜、曲筱綃也不再是王子文擔綱，改由李晟取而代之。

歡樂頌五美換血消息瞬間引發陸網熱議，更忍不住令網友聯想到了先前蔣欣與劉濤的不合傳聞，「仗義執言的蔣欣得罪劉濤是事實了，雙方角度都沒錯」、「生活中又有多少友誼能走的長長久久呢？何況還有同行競爭」、「歡樂頌2就不是特別好看了，劇情拖延。現在歡樂頌3要拍了，王子文和蔣欣都不在，很難有代入感啊，而且原來現實生活的『樊姐』，不是一個擅長人情世故的人呀」。

(中時電子報)