機車與休旅車發生對撞事故，機車飛進民宅。（民眾提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗119線銅鑼鄉興隆村發生機車與休旅車對撞事故。朱姓男子日前騎乘機車，不慎與休旅車對撞後，連人帶車「破門而入」飛進一旁民宅，畫面曝光，引發網友議論，「歡樂送嗎？」、「名符其實的破門而入」。

警方表示，19歲朱姓男子15日中午，騎車行經銅鑼鄉興隆村由南往北方向，同時，對向有1輛休旅車，由29歲陳姓女駕駛，以北往南方向行駛在同一路段，但該路段道路縮減，雙方駕駛疑未注意前方路況及減速，因而發生事故，朱姓男騎士右手骨折送醫治療，兩人皆無酒駕。詳細肇事原因有待調查釐清。

據了解，該路段因道路縮減常發生事故，網友將當日對撞畫面PO上臉書社團「爆料公社」，提醒放慢車速。畫面中可見機車與休旅車將於民宅前交會，但下秒卻驚傳巨大聲響，接著民宅鐵門應聲打開，機車撞開鐵門，飛進民宅，場面狼藉、嚇人。網友紛紛留言回應「芝麻開門」、「名符其實的破門而入」。

(中時 )